На газопроводе в Баку прогремел новый взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Новый взрыв прогремел в Баку на магистральном газопроводе, где пять дней назад уже было подобное ЧП, сообщает в понедельник МЧС Азербайджана, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) 27 декабря сообщила о взрыве на одном из магистральных газопроводов, отходящих от Сангачальского газового узла. МЧС республики уточнил, что из-за взрыва в Гарадагскому районе Баку вспыхнул сильный пожар на газопроводе, принадлежащем производственного объединения "Азеригаз".
"На одном из магистральных газопроводов, отходящих от Сангачальского газового узла, где 27 декабря произошел взрыв, снова прогремел взрыв утром в 07:00 по местному времени", - сообщает МЧС.
На место происшествия прибыли подразделения МЧС.
Подача газа в газопроводе прекращена.
Как сообщает ведомство, огонь до сих пор пытаются погасить.