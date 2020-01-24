На Гаїті вантажівка протаранила огорожу школи, є постраждалі та загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Щонайменше одна людина загинула, ще п'ятеро отримали травми різного ступеня тяжкості в результаті ДТП за участю вантажівки в столиці Гаїті Порт-о-Пренсі. Про це в четвер повідомив новинний портал Haiti Libre, передає УНН.
За його даними, після відмови гальм автомобіль протаранив бетонну огорожу двору місцевого коледжу, де в той момент знаходилися учні. В результаті зіткнення сталося обвалення частини стіни, під уламками якої опинилися п’ять учнів і викладач.
Поранені перебувають під наглядом лікарів, поліція проводить розслідування інциденту.
Нагадаємо, у Запорізькій області локомотив протаранив “ВАЗ”.