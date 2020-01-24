На Гаити грузовик протаранил ограждение школы, есть пострадавшие и погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. По меньшей мере один человек погиб, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием грузовика в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Об этом в четверг сообщил новостной портал Haiti Libre, передает УНН.
По его данным, после отказа тормозов автомобиль протаранил бетонное ограждение двора местного колледжа, где в тот момент находились ученики. В результате столкновения произошло обрушение части стены, под обломками которой оказались пять учеников и преподаватель.
Раненые находятся под наблюдением врачей, полиция проводит расследование инцидента.
Напомним, в Запорожской области локомотив протаранил “ВАЗ”.