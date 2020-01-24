На Гаити грузовик протаранил ограждение школы, есть пострадавшие и погибшие

По его данным, после отказа тормозов автомобиль протаранил бетонное ограждение двора местного колледжа, где в тот момент находились ученики. В результате столкновения произошло обрушение части стены, под обломками которой оказались пять учеников и преподаватель.

Раненые находятся под наблюдением врачей, полиция проводит расследование инцидента.

Напомним, в Запорожской области локомотив протаранил “ВАЗ”.