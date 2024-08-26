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На фронті зросла кількість бойових зіткнень до 103, найгарячіше на Покровському напрямку

На фронті зросла кількість бойових зіткнень до 103, найгарячіше на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 27888 перегляди

Генштаб повідомляє про 103 бойових зіткнення на фронті станом на 16:00 26 серпня. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, де ворог здійснив 38 спроб штурму українських позицій.

На фронті станом на 16:00 26 серпня  на цей час кількість бойових зіткнень зросла до 103. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку. Сили оборони вживають необхідних заходів для недопущення просування окупантів вглиб території України. Про це йдеться у зведеннні Генштабу, передає УНН

Загалом, від початку доби, на Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення. Українські воїни успішно відбили атаку поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито вісім атак ворога поблизу населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Стельмахівка. Ще дві атаки тривають поблизу Синьківки та Андріївки. Також за сьогодні противник скинув 12 КАБів на Колісниківку.

На Лиманському напрямку ворог 12 разів атакував в районах Макіївки, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового та Торського. Сім боєзіткнень завершені, атаки тривають поблизу Пролетарського, Греківки та Невського.

На Сіверському напрямку впродовж дня відбулося п’ять боєзіткнень. Ворог наступав поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Отримав жорстку відсіч.

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська два рази намагалися потіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Часового Яру, атаки відбиті. Під ударами некерованих авіаційних ракет опинились Григорівка та Часів Яр.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової авіації сім разів атакував позиції наших військ. Ситуація контрольована.

Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямку. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Пантелеймонівки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Мемрика, Михайлівки, Карлівки – точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 38 спроб штурмувати українські позиції. В 14 локаціях боєзіткнення тривають досі.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбники одинадцять разів атакували наші підрозділи. Намагались просунутися поблизу населених пунктів Красногорівка, Гостре, Георгіївка та Костянтинівка. Українськими підрозділами зупинено дев’ять атак, в трьох локаціях тривають бої.

Активізувався окупант на Времівському напрямку, де за сьогодні відбито три штурмові дії противника в бік Вугледара та Водяного, 13 ворожих атак продовжуються в напрямку Пречистівки, Богоявленки та Новоукраїнки. Ворожа авіація завдала удару некерованими авіаційними ракетами по району населеного пункту Єгорівка.

Одну невдалу спробу штурмувати позиції українських воїнів було здійснено агресором протягом дня в острівній зоні на Придніпровському напрямку. Також противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Тягинка, Токарівка та Садове, скинувши десять авіабомб.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках наступальних дій ворог не проводив. Перманентно здійснює обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Також повідомляється, що Сили оборони продовжують операцію в курській області. За уточненою інформацією, ворожа авіація за сьогоднішній день завдала по території курщини 26 ударів, застосувавши 44 керованих авіаційних бомби.

Ще плюс 1140 окупантів і 4 танки: Генштаб оновив дані про втрати ворога26.08.24, 07:43 • 25674 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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