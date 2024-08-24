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На фронті сьогодні відбулось 96 боїв: Генштаб про ситуацію на різних напрямках

На фронті сьогодні відбулось 96 боїв: Генштаб про ситуацію на різних напрямках

Київ • УНН

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За добу відбулося 96 бойових зіткнень на різних напрямках фронту. Найбільше атак ворога - на Покровському напрямку, де українські сили відбили 31 з 39 штурмових дій противника.

На фронті станом на 16:00 від початку доби, 24 серпня, відбулося 96 бойових зіткнень. Найбільше атак ворога було на Покровському напрямку, йдеться у зведенні Генштабу, передає УНН

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Глибокого та Вовчанська, де наразі тривають два бої.

На Куп’янському напрямку ворог проводив шість наступальних дій у бік Новоселівки, Стельмахівки та Синьківки. На цей час продовжуються дві атаки.

На Лиманському напрямку відбулося шість бойових зіткнень. Противник штурмував позиції наших захисників неподалік Дружелюбівки, Макіївки, Новосадового. П’ять боїв завершено, один - досі триває.

На Сіверському напрямку українські захисники зупинили два ворожих штурми біля Спірного та Виїмки. Зараз Сили оборони відбивають атаку поблизу Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку загарбницька армія наступала у бік Ступочок, Часового Яру та Калинівки. Загалом відбулося 12 боєзіткнень, три з яких досі продовжуються.

На Торецькому напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень біля Диліївки, Торецька, Неліпівки та Нью-Йорка. Зараз триває один бій. Крім цього, загарбники завдали три авіаудари по Диліївці та Дружбі.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 39 штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Калинове, Новогродівка та Птиче. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 31 атаку, вісім боїв досі продовжуються. Втрати ворога на цьому напрямку уточнюються.

На Курахівському напрямку загарбники 12 разів атакували поблизу Красногорівки, Карлівки, Георгіївки та Костянтинівки. Дев’ять боєзіткнень завершено, три - тривають.

На Времівському напрямку противник тричі безрезультатно штурмував наші позиції біля Вугледару, Водяного та Катеринівки.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Новоандріївки та Щербаків, де досі триває один бій. До того ж, росіяни запустил 32 НАРи по Лобковому, П’ятихатках та Новоандріївці.

На Придніпровському напрямку окупанти, залучивши авіацію, завдали авіаударів КАБами по районах Новотягинки, Бургунки, Томариного та Зміївки.

На інших напрямках фронту - без особливих змін.

ЗСУ: За добу окупанти втратили 1160 військових та значну техніку24.08.24, 07:46 • 94474 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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