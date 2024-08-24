На фронте сегодня состоялось 96 боев: Генштаб о ситуации на разных направлениях

На фронте по состоянию на 16:00 с начала суток, 24 августа, произошло 96 боевых столкновений. Больше всего атак врага было на Покровском направлении, говорится в сводке Генштаба, передает УНН.

На Харьковском направлении произошло три боестолкновения вблизи Глыбокого и Волчанска, где сейчас продолжаются два боя.

На Купянском направлении враг проводил шесть наступательных действий в сторону Новоселовки, Стельмаховки и Синьковки. В настоящее время продолжаются две атаки.

На Лиманском направлении произошло шесть боевых столкновений. Противник штурмовал позиции наших защитников неподалеку Дружелюбовки, Макеевки, Новосадового. Пять боев завершены, один - до сих пор продолжается.

На Северском направлении украинские защитники остановили два вражеских штурма возле Спирного и Выемки. Сейчас Силы обороны отражают атаку вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении захватническая армия наступала в сторону Ступочек, Часового Яра и Калиновки. Всего произошло 12 боестолкновений, три из которых до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении произошло девять боестолкновений возле Дилиевки, Торецка, Нелиповки и Нью-Йорка. Сейчас продолжается один бой. Кроме этого, захватчики нанесли три авиаудара по Дилиевке и Дружбе.

На Покровском направлении россияне совершили 39 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Калиновое, Новогродовка и Птичье. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск рф и отбили 31 атаку, восемь боев до сих пор продолжаются. Потери врага на этом направлении уточняются.

На Кураховском направлении захватчики 12 раз атаковали вблизи Красногоровки, Карловки, Георгиевки и Константиновки. Девять боестолкновений завершены, три - продолжаются.

На Времовском направленииу противник трижды безрезультатно штурмовал наши позиции возле Угледара, Водяного и Катериновки.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения вблизи Новоандреевки и Щербаков, где до сих пор продолжается один бой. К тому же, россияне запустили 32 НАРа по Лобковому, Пятихатке и Новоандреевке.

На Приднепровском направленииоккупанты, привлекая авиацию, нанесли авиаудары КАБами по районам Новотягинки, Бургунки, Томарино и Змиевки.

На других направлениях фронта - без особых изменений.

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