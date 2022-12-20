На фронті пожвавилась авіаційна активність окупантів - Повітряні сили ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Сьогодні пожвавилась авіаційна активність окупантів на фронті. Українські льотчики теж завдають ударів, 10-15 авіаційних групових авіаударів щодня завдає українська ударна авіація. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу, пише УНН.
Цитата
«Сьогодні пожвавилась авіаційна активність на фронті в окупантів, зрозуміло, що наші льотчики теж завдають ударів. 10-15 авіаційних групових авіаударів щодня завдає наша ударна авіація, винищувачі, які знищують засоби протиповітряної оборони противника, а також прикривають наші ударні групи», - розповів Ігнат.
Окрім того, він повідомив, що росіяни використовують щонайменше 5-6 основних аеродромів в білорусі для того, щоб там нести певну загрозу з цього напрямку.
«Близько 40 летовищ використовує росія для атак по Україні. Тобто для того, щоб там розміщувалася їхня тактична авіація, їхнє авіаційне угруповування, це й гелікоптери, транспортники, винищувачі, бомбардувальники, штурмовики», - зазначив Ігнат.
Доповнення
18 грудня українська авіація протягом поточної доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів росіян.