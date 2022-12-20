На фронте оживилась авиационная активность оккупантов - Воздушные силы ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Сегодня оживилась авиационная активность оккупантов на фронте. Украинские летчики тоже наносят удары, 10-15 авиационных групповых авиаударов ежедневно наносит украинская ударная авиация. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга, пишет УНН.
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"Сегодня оживилась авиационная активность на фронте у оккупантов, понятно, что наши летчики тоже наносят удары. 10-15 авиационных групповых авиаударов ежедневно наносит наша ударная авиация, истребители, которые уничтожают средства противовоздушной обороны противника, а также прикрывают наши ударные группы", - рассказал Игнат.
Кроме того, он сообщил, что россияне используют по меньшей мере 5-6 основных аэродромов в беларуси для того, чтобы там нести определенную угрозу по этому направлению.
"Около 40 аэродромов использует россия для атак по Украине. То есть для того, чтобы там размещалась их тактическая авиация, их авиационная группировка, это и вертолеты, транспортники, истребители, бомбардировщики, штурмовики", - отметил Игнат.
Дополнение
18 декабря украинская авиация в течение текущих суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян.