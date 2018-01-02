На Франківщині в новорічну ніч зґвалтували дівчину
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 2 січня. УНН. В ніч з 31 грудня 2017 року на 1 січня 2018 року у місті Бурштин зґвалтували 24-річну дівчину. Про це повідомила речник Управління національної поліції в Івано-Франківській області Мирослава Белдик, передає УНН.
За її словами, відповідну заяву до правоохоронних органів написала мати потерпілої. Підозрюваний — раніше судимий мешканець Івано-Франківської області.
Зараз поліція з’ясовуює всі обставини злочину та проводять ряд експертиз, які б підтвердили факт зґвалтування.
“За даним фактом відкрито кримінальне впровадження за ст. 152 ("Зґвалтування") ККУ. Наразі підозрюваного не затримано, правоохоронці чекають висновків експертизи”, — наголосила Белдик.
Як повідомляв УНН, на Франківщині затримали чоловіка, який майже рік гвалтував 14-річну доньку.