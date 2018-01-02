В Ивано-Франковской области в новогоднюю ночь изнасиловали девушку

По ее словам, соответствующее заявление в правоохранительные органы написала мать потерпевшей. Подозреваемый - ранее судимый житель Ивано-Франковской области.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства преступления и проводят ряд экспертиз, которые бы подтвердили факт изнасилования.

"По данному факту возбуждено уголовное внедрения по ст. 152 ("Изнасилование") УК. Подозреваемый не задержан, правоохранители ждут выводов экспертизы", - подчеркнула Белдик.

Как сообщал УНН, на Франковщине задержали мужчину, который почти год насиловал 14-летнюю дочь.