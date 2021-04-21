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На фоні COVID-19 Південна Корея встановила рекорд з експорту гарніру з капусти - кімчі

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Експорт традиційного корейського гарніру з ферментованої капусти, солі і гострого перцю, який ймовірно підвищує імунітет організму до COVID-19, досяг максимуму на початку 2021 року. Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на дані Корейської митної служби, пише УНН.

Деталі

Як пише агентство Yonhap, поставки корейської кімчі з січня по березень склали 46,57 млн доларів. Цей показник виявився на 54,3% більше, ніж в минулому році, коли експорт за перший квартал склав 38,51 млн.

“Це найбільший квартальний показник за всю історію і побиває попередній річний рекорд в розмірі 42,08 млн доларів”, — повідомляє агентство.

За три місяці за кордон було вивезено 11 181 тонн кімчі. В Японії поставки кімчі виросли на 68% в річному численні до 24,72 млн, США — на 80,6% до 8,46 млн, Гонконг на 50,3% до 2,34 млн.

З чим пов’язують даний рекорд

Зростання експорту корейської кімчі експерти пов’язують з поширенням ферментованих продуктів, які можуть підвищувати імунітет під час спалаху COVID-19.

У 2006 році іспанські вчені вивчали, як скорочення або виключення з раціону ферментованих продуктів впливає на імунітет. Вони запросили добровольців і запропонували їм дієту без ферментованих продуктів. Через два тижні дієти вчені з’ясували, що відсутність ферментованих продуктів може викликати зниження імунітету, що в свою чергу може вплинути на здатність реагувати на інфекції. Після дієти вчені призначили добровольцям пробіотики, що містяться в ферментованих продуктах, в результаті чого імунітет не знижується.

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