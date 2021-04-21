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На фоне COVID-19 Южная Корея установила рекорд по экспорту гарнира из капусты - кимчи

Киев  •  УНН

 • 24764 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Экспорт традиционного корейского гарнира из ферментированной капусты, соли и острого перца, который вероятно повышает иммунитет организма к COVID-19, достиг максимума в начале 2021 года. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные Корейской таможенной службы, пишет УНН.

Детали

Как пишет агентство Yonhap, поставки корейского кимчи с января по март составили 46,57 млн долларов. Этот показатель оказался на 54,3% больше, чем в прошлом году, когда экспорт за первый квартал составил 38,51 млн.

“Это самый большой квартальный показатель за всю историю и побивает предыдущий годовой рекорд в размере 42,08 млн долларов”, — сообщает агентство.

За три месяца за границу было вывезено 11 181 тонн кимчи. В Японию поставки кимчи выросли на 68% в годовом исчислении до 24,72 млн, в США — на 80,6% до 8,46 млн, в Гонконг на 50,3% до 2,34 млн.

С чем связывают данный рекорд

Рост экспорта корейский кимчи эксперты связывают с распространением ферментированных продуктов, которые могут повышать иммунитет во время вспышки COVID-19.

В 2006 году испанские ученые изучали, как сокращение или исключение из рациона ферментированных продуктов влияет на иммунитет. Они пригласили добровольцев и предложили им диету без ферментированных продуктов. Спустя две недели диеты ученые выяснили, что отсутствие ферментированных продуктов может вызывать снижение иммунитета, что в свою очередь может повлиять на способность реагировать на инфекции. После диеты ученые назначили добровольцам пробиотики, содержащиеся в ферментированных продуктах, в результате чего иммунитет перестал снижаться.

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