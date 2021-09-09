На Флориду насувається ураган
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Синоптики попереджають ро наближення урагану “Мінді” у Флориді. Про це інформує УНН з посиланням на АР.
Деталі
Тропічний шторм "Мінд" може спричинити до 15 сантиметрів опадів до ранку. Можливі повені з розкидом, міські та невеликі потоки.
Попередження про тропічний шторм діє від пляжу Мехіко, штат Флорида, до річки Стейнхачі на сході. Ця територія знаходиться приблизно в 500 милях (500 кілометрах) на схід від південної Луїзіани, де в кінці минулого місяця ураган "Іда" наробив лиха.
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Довідка
"Мінді" – - це 13-а названа буря, яка стала черговим насиченим сезоном ураганів в Атлантичному океані. Щонайменше 71 людина загинула у восьми штатах США через повені, спричинені ураганом “Іда”.