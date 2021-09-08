Байден має масштабний інфраструктурний план для захисту від кліматичних екстримальних явищ

Цитата

“Зараз ми повинні вжити певних сміливих заходів, щоб зупинити вплив клімату. Зміна клімату становить екзистенційну загрозу для нашого життя, для нашої економіки. Ми повинні вислухати вчених, економістів та експертів з питань національної безпеки: всі вони говорять нам, що це червоний код. Нація та світ у небезпеці”, — сказав Байден, виступаючи у Нью-Йорку.

Деталі

Президент знову запропонував свій масштабний інфраструктурний план, який, на його думку, захистить націю від майбутніх екстремальних погодних явищ та скоротить викиди.

Президент сказав, що секретар охорони здоров’я та соціальних служб Ксав’є Бесерра співпрацює з штатом Нью -Йорк, щоб забезпечити тим, хто перебуває в лікарнях, необхідну невідкладну допомогу.

Доповнення

Президент США Джо Байден відвідав місто Новий Орлеан (штат Луїзіана), який постраждав від урагану “Іда”, де він виступив з промовою про заходи, які американська адміністрація робить для ліквідації наслідків стихії.

Ураган “Іда”

Ураган четвертої категорії “Іда” обрушився на Луїзіану 29 серпня, незабаром він ослаб до тропічного шторму. Жертвами стихії стали щонайменше шестеро людей. Злива і поривчастий вітер після цього зберігалися в деяких районах Луїзіани і Міссісіпі. У штатах Алабама, Міссісіпі і Флорида була оголошена загроза виникнення торнадо.