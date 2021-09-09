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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 118505 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 133120 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 114493 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 112774 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 142682 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 122495 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 163085 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Флориду надвигается ураган

На Флориду надвигается ураган

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Синоптики предупреждают ро приближения урагана "Минди" во Флориде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Тропический шторм “Минд” может привести к 15 сантиметров осадков до утра. Возможны наводнения с разбросом, городские и небольшие потоки.

Предупреждение о тропический шторм действует от пляжа Мехико, штат Флорида, к реке Стейнхачи на востоке. Эта территория находится примерно в 500 милях (500 километрах) к востоку от южной Луизианы, где в конце прошлого месяца урагана “Ида” наделал беды.

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Справка

“Минди” — - это тринадцатый названа буря, которая стала очередным насыщенным сезоном ураганов в Атлантическом океане. По меньшей мере 71 человек погибли в восьми штатах США из-за наводнений, вызванных ураганом “Ида”.

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