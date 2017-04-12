На фінал “Євробачення-2017” розпродано всі квитки

"10 квітня у продаж надійшли чергові квитки на півфінали пісенного конкурсу, а саме квитки у фан-зони, тому поки що вони є. На фінал “Євробачення” вже квитків немає", — повідомили в Concert.ua.

Нагадаємо, що на Софійській площі в Києві 30 квітня відкриють фан-зону Євробачення-2017.

Як повідомляв УНН, півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал Євробачення-2017 – 13 травня. Україна виступить під 22-м номером у фіналі Євробачення-2017.