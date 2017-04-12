На финал "Евровидения-2017" распроданы все билеты
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. На финал "Евровидения-2017", который состоится 13 мая, распродано все билеты. Об этом в комментарии УНН сообщил официальный билетный оператор "Евровидение-2017" Concert.ua.
"10 апреля в продажу поступили очередные билеты на полуфиналы песенного конкурса, а именно билеты в фан-зоны, поэтому пока они есть. На финал "Евровидения" уже билетов нет", - сообщили в Concert.ua.
Напомним, что на Софийской площади в Киева 30 апреля откроют фан-зону Евровидение-2017 .
Как сообщал УНН, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 - 13 мая. Украина выступит под 22-м номером в финале Евровидения-2017 .