На финал "Евровидения-2017" распроданы все билеты

"10 апреля в продажу поступили очередные билеты на полуфиналы песенного конкурса, а именно билеты в фан-зоны, поэтому пока они есть. На финал "Евровидения" уже билетов нет", - сообщили в Concert.ua.

Напомним, что на Софийской площади в Киева 30 апреля откроют фан-зону Евровидение-2017 .

Как сообщал УНН, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 - 13 мая. Украина выступит под 22-м номером в финале Евровидения-2017 .