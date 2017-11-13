На Філіппінах офіційно стартував саміт АСЕАН

Відкрив саміт президент Філіппін Родріго Дутерте, який почав свій виступ з того, що нагадав присутнім "про звільнення філіппінськими військами менше місяця назад міста Мараві від терористів".

"Я вибачаюся, що задав такий тон на самому початку свого виступу, - сказав філіппінський лідер. - Я просто хотів підкреслити, що наші зустрічі в найближчі два дні і змістовні дискусії торкнуться важливих міжнародних проблем, включаючи тероризм і екстремізм, що стали загрозою для світу і стабільності в нашому регіоні ".

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Окрім глав держав, які безпосередньо входять в АСЕАН, на відкритті форуму також були присутні інші світові лідери, чиї країни є партнерами по діалогу "азіатської десятки". Зокрема, тут зібралися президент США Дональд Трамп, прем'єр Держради КНР Лі Кецян, прем'єр-міністри Японії і Канади Сіндзо Абе і Джастін Трюдо, глава уряду Індії Нарендра Моді, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, а також глави урядів Нової Зеландії і Австралії Джасінда Ардерн і Мальколм Тернбулл. Росію на манільських зустрічах представляє прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.

Нагадаємо, Москва готує зустріч глави МЗС Росії Сергія Лаврова з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном у рамках заходу регіонального форуму АСЕАН в Манілі.