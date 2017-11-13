На Филиппинах официально стартовал саммит АСЕАН

Открыл саммит президент Филиппин Родриго Дутерте, который начал свое выступление с того, что напомнил присутствующим "об освобождении филиппинскими войсками меньше месяца назад города Марави от террористов".

"Я извиняюсь, что задал такой тон в самом начале своего выступления, - сказал филиппинский лидер. - Я просто хотел подчеркнуть, что наши встречи в ближайшие два дня и содержательные дискуссии коснутся важных международных проблем, включая терроризм и экстремизм, ставших угрозой для мира и стабильности в нашем регионе ".

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Кроме глав государств, непосредственно входящих в АСЕАН, на открытии форума также присутствовали другие мировые лидеры, чьи страны являются партнерами по диалогу "азиатской десятки". В частности, здесь собрались президент США Дональд Трамп, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министры Японии и Канады Синдзо Абэ и Джастин Трюдо, глава правительства Индии Нарендра Моди, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также главы правительств Новой Зеландии и Австралии Джасинда Ардерн и Мальколм Тернбулл. Россию на манильских встречах представляет премьер-министр Дмитрий Медведев.

Напомним, Москва готовит встречу главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсон в рамках мероприятия регионального форума АСЕАН в Маниле.