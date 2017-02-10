На фестивалі у Брюсселі продемонстрували колекцію одягу з шоколаду
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Брюсселі на фестивалі Salon Du Chocolat продемонстрували сукні, капелюшки з бельгійського шоколаду, передає УНН з посиланням на The Straitstimes.
У столиці Бельгії Брюсселі на четвертому фестивалі Salon Du Chocolat продемонстрували творіння шоколатьє, булочників і дизайнерів. Показ мод "Chocoladesalon" продемонстрував найбільш апетитні витвори дизайнерів і кондитерів у вигляді суконь, сумок, головних уборів і курток.
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Найбільший захват глядачів отримали шоколадні капелюхи, які є цілком практичними, як зазначають дизайнери. Також творці шоколадних суконь запевняють, що "мода може бути смачною".
На показі моделі продемонстрували сукні з шоколаду, прикрашені трюфелями, кульками та пончиками. Навіть окуляри шоколатьє створив з печива та шоколаду.