На фестивале в Брюсселе продемонстрировали коллекцию одежды из шоколада

В столице Бельгии Брюсселе на четвертом фестивале Salon Du Chocolat продемонстрировали творения шоколатье, булочников и дизайнеров. Показ мод "Chocoladesalon" продемонстрировал наиболее аппетитные произведения дизайнеров и кондитеров в виде платьев, сумок, головных уборов и курток.

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Наибольший восторг зрителей вызвали шоколадные шляпы, которые вполне практичные, как отмечают дизайнеры. Также создатели шоколадных платьев уверяют, что "мода может быть вкусной".

На показе модели продемонстрировали платья из шоколада, украшенные трюфелями, шариками и пончиками. Даже очки шоколатье создал из печенья и шоколада.