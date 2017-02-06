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На факти виявлення неякісного дизпалива Держпродспоживслужба досі не відреагувала - ІСЕ

Київ • УНН

 • 16951 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Експерти Інституту споживчих експертиз дослідили зимовий дизель та вітчизняних АЗС на відповідність стандартам якості. За підсумками дослідження в двох зразках відібраного дизпалива були виявлені сліди води. Відповідні листи із результатами дослідження екскрети ІСЕ вже надіслали до Держпродспоживслужби. Проте, відомство досі не відреагувало на звернення. Про це у коментарі УНН повідомив директор Інституту Юрій Чорнобривець.

На факти виявлення неякісного дизпалива Держпродспоживслужба досі не відреагувала - ІСЕ

"Так, ми написали звернення (до Держпродспоживслужби – ред.). На жаль, поки що відповіді ми не отримали. Ми будемо знову звертатися, аби цей контакт налагодити. Раніше ми співпрацювали із управлінням поліції по економічній безпеці. Такі прецеденти раніше були і ми були із ними у контакті", - повідомив він.

Також, за словами Ю.Чорнобривця, має бути посилений контроль за виявляння фактів неякісного пального.

"На сьогодні, я вважаю, що за неякісне пальне мало того, що мають бути штрафи, до речі я не чув останнім часом щоб когось так штрафували, - а має вилучатися вся партія пального, де зафіксовані такі порушення. І ніяк інакше, контроль має бути значно посилений", - повідомив він.

Нагадаємо, в Інституті споживчих експертиз дослідили якість дизпалива на українських АЗС, та назвали ті мережі, де продають ДП із домішками води.

Зокрема, йдеться про АЗС ANP і AMIC.

Як повідомляв УНН, за словами експерта Г.Рябцева, в Україні продовжують штрафувати легальних гравців паливного ринку, ігноруючи "сірих".

 

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