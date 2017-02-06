На факты выявления некачественного дизтоплива Госпродпотребслужба до сих пор не отреагировала - ИПЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Эксперты Института потребительских экспертиз исследовали зимний дизель на отечественных АЗС на соответствие стандартам качества. По итогам исследования в двух образцах отобранного дизтоплива были обнаружены следы воды. Соответствующие письма с результатами исследования экскреты ИПЭ уже направили в Госпродпотребслужбу. Однако, ведомство до сих пор не отреагировало на обращение. Об этом в комментарии УНН сообщил директор Института Юрий Чернобривец.
"Да, мы написали обращение (в Госпродпотребслужбу - ред.). К сожалению, пока ответа мы не получили. Мы будем снова обращаться, чтобы этот контакт наладить. Ранее мы сотрудничали с управлением полиции по экономической безопасности. Такие прецеденты ранее были и мы были с ними в контакте", - сообщил он.
Также, по словам Ю.Чернобривца, должен быть усилен контроль по выявлению фактов некачественного топлива.
"На сегодняшний день, я считаю, что за некачественное горючее мало того, что должны быть штрафы, кстати я не слышал в последнее время чтобы кого-то так штрафовали, - а должна изыматься вся партия горючего, где зафиксированы такие нарушения. И никак иначе, контроль должен быть значительно усилен", - сообщил он.
Напомним, в Институте потребительских экспертиз исследовали качество дизтоплива на украинских АЗС, и назвали те сети, где продают ДТ с примесями воды.
В частности, речь идет о сетях ANP и AMIC.
Как сообщал УНН, по словам эксперта Г.Рябцева, в Украине продолжают штрафовать легальных игроков топливного рынка, игнорируя "серых".