На е-аукціоні продали 20 арештованих через борги літаків

“Державна виконавча служба продала на електронних торгах OpenMarket (ДП „СЕТАМ“ Міністерства юстиції України) 20 літаків на загальну суму 2 630 848 грн”, — повідомляє пресслужба.

Так, у пресслужбі нагадали, що арештовані літаки були виставлені на аукціон через борги авіапідприємства, у тому числі, і по заробітній платі.

“З молотка пішли „кукурудзники“, легкомоторні та реактивні повітряні судна. Приріст ціни в ході конкуренції на торгах склав від 13,4 % до 228%. Додатково отримано — 782 349 грн”, — зазначили у ДП.

Як повідомляв УНН, всього на електронні торги було виставлено 26 літаків.