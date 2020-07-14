На е-аукціоні продали 20 арештованих через борги літаків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. На електронних торгах OpenMarket продали 20 літаків, виставлених на продаж за борги авіапідприємства. Про це інформує пресслужба ДП “СЕТАМ” Міністерства юстиції України, передає УНН.
“Державна виконавча служба продала на електронних торгах OpenMarket (ДП „СЕТАМ“ Міністерства юстиції України) 20 літаків на загальну суму 2 630 848 грн”, — повідомляє пресслужба.
Так, у пресслужбі нагадали, що арештовані літаки були виставлені на аукціон через борги авіапідприємства, у тому числі, і по заробітній платі.
“З молотка пішли „кукурудзники“, легкомоторні та реактивні повітряні судна. Приріст ціни в ході конкуренції на торгах склав від 13,4 % до 228%. Додатково отримано — 782 349 грн”, — зазначили у ДП.
Як повідомляв УНН, всього на електронні торги було виставлено 26 літаків.