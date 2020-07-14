На е-аукционе продали 20 арестованных за долги самолетов

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 44830 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102774 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107708 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135219 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111205 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132317 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102238 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102612 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104463 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102078 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На е-аукционе продали 20 арестованных за долги самолетов

На е-аукционе продали 20 арестованных за долги самолетов

Киев  •  УНН

 • 11090 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. На электронных торгах OpenMarket продали 20 самолетов, выставленных на продажу за долги авиапредприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГП “СЕТАМ” Министерства юстиции Украины, передает УНН.

“Государственная исполнительная служба продала на электронных торгах OpenMarket (ГП „СЕТАМ“ Министерства юстиции Украины) 20 самолетов на общую сумму 2,630 848 грн”, — сообщает пресс-служба.

Так, в пресс-службе напомнили, что арестованные самолеты были выставлены на аукцион из-за долгов авиапредприятия, в том числе, и по заработной плате.

“С молотка ушли „кукурузники“, легкомоторные и реактивные воздушные суда. Прирост цены в ходе конкуренции на торгах составил от 13,4% до 22,8%. Дополнительно получено — 782 349 грн”, — отметили в ГП.

Как сообщал УНН, всего на электронные торги было выставлено 26 самолетов.

Украинские Национальные Новости

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