На е-аукционе продали 20 арестованных за долги самолетов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. На электронных торгах OpenMarket продали 20 самолетов, выставленных на продажу за долги авиапредприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГП “СЕТАМ” Министерства юстиции Украины, передает УНН.
“Государственная исполнительная служба продала на электронных торгах OpenMarket (ГП „СЕТАМ“ Министерства юстиции Украины) 20 самолетов на общую сумму 2,630 848 грн”, — сообщает пресс-служба.
Так, в пресс-службе напомнили, что арестованные самолеты были выставлены на аукцион из-за долгов авиапредприятия, в том числе, и по заработной плате.
“С молотка ушли „кукурузники“, легкомоторные и реактивные воздушные суда. Прирост цены в ходе конкуренции на торгах составил от 13,4% до 22,8%. Дополнительно получено — 782 349 грн”, — отметили в ГП.
Как сообщал УНН, всего на электронные торги было выставлено 26 самолетов.