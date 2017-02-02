Ситуація із маршрутками в Херсоні стабілізувалася (доповнено)
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 2 лютого. УНН. Сьогодні херсонські маршрутники припинили страйк. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Черги на зупинках суттєво зменшилися. Херсонці відзначили, що сьогодні проблем із маршрутками немає.
Станом на 10:00 1 лютого, на дороги міста Херсона вийшло 266 маршруток з 574.
Нагадаємо, 1 лютого в Херсоні на дороги не вийшла половина маршруток. Маршрутники таким чином протестують проти рішення не підіймати тариф перевезення з 3 грн до 5.