Ситуация с маршрутками в Херсоне стабилизировалась

Очереди на остановках существенно уменьшились. Херсонцы отметили, что сегодня проблем с маршрутками нет.

По состоянию на 10:00, на дороги города Херсона вышли 266 маршруток из 574.

Напомним, 1 февраля в Херсоне на дороги не вышла половина маршруток. Маршрутчики таким образом протестуют против решения не поднимать тариф перевозки с 3 грн до 5.





