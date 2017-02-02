Ситуация с маршрутками в Херсоне стабилизировалась
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня херсонские маршрутчики прекратили забастовку. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Очереди на остановках существенно уменьшились. Херсонцы отметили, что сегодня проблем с маршрутками нет.
По состоянию на 10:00, на дороги города Херсона вышли 266 маршруток из 574.
Напомним, 1 февраля в Херсоне на дороги не вышла половина маршруток. Маршрутчики таким образом протестуют против решения не поднимать тариф перевозки с 3 грн до 5.