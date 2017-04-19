На дорогах Дніпропетровщини обмежено рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. На кількох автошляхах у Дніпропетровській області через складні погодні умови станом на 10-у ранку обмежено рух пасажирського та вантажного транспорту. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу управління безпеки дорожнього руху Національної поліції України.
"Через складні погодні умови (снігопади, снігові замети, накати, перемети, мокрий сніг), наразі діють обмеження для руху пасажирського та вантажного транспорту на території області", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, на автодорозі Н – 08 "Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя" (від 414до 450 км) в напрямку Запорізької області;
на автодорозі М – 04 "Знам’янка – Луганськ – Ізварине" (від 151 до 195 км);
на автодорозі М – 29 "Харків – Красноград – Перещеплене" -/М-17/ (від 128 до 157 км) в напрямку Харківської області;
на автодорозі М-18 "Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта", км 147+600 - км 228+100 м.
Управління безпеки дорожнього руху звертається до водіїв з проханням із розумінням поставитися до ситуації, уважно слідкувати за повідомленнями щодо стану проїзду дорогами України, бути готовими до очікування ліквідації наслідків негоди дорожніми службами.
Як повідомляв УНН 19 квітня, через снігопад обмежено рух вантажівок у Дніпрі.