На дорогах Днепропетровской области ограничено движение транспорта

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25949 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89836 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145932 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112710 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114076 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110997 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103146 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106660 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103269 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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На дорогах Днепропетровской области ограничено движение транспорта

На дорогах Днепропетровской области ограничено движение транспорта

Киев  •  УНН

 • 7355 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. На нескольких автомобильных дорогах в Днепропетровской области из-за сложных погодных условий по состоянию на 10 часов утра ограничено движение пассажирского и грузового транспорта. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу управления безопасности дорожного движения Национальной полиции Украины.

"Из-за сложных погодных условий (снегопады, снежные заносы, накаты, заметы, мокрый снег), пока действуют ограничения для движения пассажирского и грузового транспорта на территории области", - говорится в сообщении.

В частности, на автодороге Н - 08 "Борисполь - Днепропетровск - Запорожье" (от 414до 450 км) в направлении Запорожской области;
на автодороге М - 04 "Знаменка - Луганск - Изварино" (от 151 до 195 км)
на автодороге М - 29 "Харьков - Красноград - Перещеплено" - / М-17 / (от 128 до 157 км) в направлении Харьковской области;

на автоодроге М-18 "Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта", км 147+600 - км 228+100 м.

Управление безопасности дорожного движения обращается к водителям с просьбой с пониманием отнестись к ситуации, внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами.

Как сообщал УНН 19 апреля, из-за снегопада ограничено движение грузовиков в Днепре.

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