На дорогах Днепропетровской области ограничено движение транспорта

"Из-за сложных погодных условий (снегопады, снежные заносы, накаты, заметы, мокрый снег), пока действуют ограничения для движения пассажирского и грузового транспорта на территории области", - говорится в сообщении.

В частности, на автодороге Н - 08 "Борисполь - Днепропетровск - Запорожье" (от 414до 450 км) в направлении Запорожской области;

на автодороге М - 04 "Знаменка - Луганск - Изварино" (от 151 до 195 км)

на автодороге М - 29 "Харьков - Красноград - Перещеплено" - / М-17 / (от 128 до 157 км) в направлении Харьковской области;

на автоодроге М-18 "Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта", км 147+600 - км 228+100 м.

Управление безопасности дорожного движения обращается к водителям с просьбой с пониманием отнестись к ситуации, внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами.

Как сообщал УНН 19 апреля, из-за снегопада ограничено движение грузовиков в Днепре.