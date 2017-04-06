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На донецькому напрямку звузилася географія обстрілів – О.Мотузяник

На донецькому напрямку звузилася географія обстрілів – О.Мотузяник

Київ • УНН

 • 8931 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. На донецькому напрямку звузилася географія обстрілів і неспокійно було в Зайцевому, Авдіївці та Пісках. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.

"На донецькому напрямку географія обстрілів дещо звузилась. Неспокійно було у трьох точках: у Зайцевому, Авдіївці та Пісках. Там НЗФ активно застосовували легке озброєння, у тому числі і снайперський вогонь у районі Донецького аеропорту. Як і раніше, ворожі обстріли залишаються достатньо тривалими. Зокрема, у Авдіївці вчора бойові дії тривали з перервами понад 8 годин. При цьому російсько-окупаційні відкривали також вогонь з мінометів, які заборонені Мінськими угодами. Таким чином противник не дотримується взятих на себе зобов’язань, порушуючи режим тиші", - зазначив він.

Усього минулої доби на донецькому напрямку зафіксовано 7 обстрілів з боку бойовиків.

"Водночас від злочинних дій окупантів продовжують страждати мешканці прифронтових територій. Так, вчора 62-річний мешканець Авдіївки отримав поранення правого плеча під час ворожого обстрілу. Чоловіка було вчасно госпіталізовано", - додав він.

Як повідомляв УНН, 5 квітня в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій двоє українських бійців були поранені, ще двоє отримали поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої.

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