На донецком направлении сузилась география обстрелов - О.Мотузяник
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. На донецком направлении сузилась география обстрелов и беспокойно было в Зайцево, Авдеевке и Песках. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"На донецком направлении география обстрелов несколько сузилась. Неспокойно было в трех точках: в Зайцево, Авдеевке и Песках. Там НВФ активно применяли легкое вооружение, в том числе и снайперский огонь в районе Донецкого аэропорта. По-прежнему, враждебные обстрелы остаются достаточно длительными. в частности, в Авдеевке вчера боевые действия продолжались с перерывами более 8:00. При этом российско-оккупационные открывали также огонь из минометов, которые запрещены минского соглашениями. Таким образом противник не выполняет взятые на себя обязательства, нарушая режим тишины", - отметил он.
Всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано 7 обстрелов со стороны боевиков.
"Вместе с тем от преступных действий оккупантов продолжают страдать жители прифронтовых территорий. Так, вчера 62-летний житель Авдеевки получил ранение правого плеча во время вражеского обстрела. Мужчина был вовремя госпитализирован", - добавил он.
Как сообщал УНН, 5 апреля в зоне проведения АТО в результате боевых действий двое украинских бойцов были ранены , еще двое получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве.