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На донецькому напрямку бойовики порушили "режим тиші" 28 разів

На донецькому напрямку бойовики порушили "режим тиші" 28 разів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. За минулу добу бойовики 28 разів порушили режим тищі на Донецькому напрямку, 4 рази – із застосуванням мінометів. Про це в під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.

“На донецькому напрямку бойовики порушили режим тиші 28 разів, із них 4 — із застосуванням мінометів. У Авдіївкій промзоні та на сусідніх позиціях у Кам’янці та „Шахта Бутівка“ обстріли тривали практично цілодобово. Бойовики застосовували переважно гранатомети і крупнокаліберні кулемети, увечері — міномети”, — сказав О.Мотузяник.

За його словами вдосвіта на позиції “Шахта Бутівка” більше години працював снайпер бойовиків.

"У Донецькому ж аеропорту бойовики здійснили один обстріл із застосуванням гранатометів поблизу Пісків, а на Світлодарській дузі у Луганському вдень бойовики застосовували озброєння на БМП, уввечері випустили 9 мін калібру 82 мм та відкривали вогонь зі стрілецької зброї", - додав він.

На Горлівському периметрі, за словами О.Мотузяника, бойовики обстрілювали українські позиції із легкого озброєння у Зайцевому та Верхньоторецькому, у Верхньоторецькому після 20-ї години відкрили вогонь з мінометів.

Нагадаємо, минулої доби в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, троє поранені.

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