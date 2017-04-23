"На донецком направлении боевики нарушили режим тишины 28 раз, из них 4 - с применением минометов. В Авдеевка промзоне и на соседних позициях в Каменце и "Шахта Бутовка" обстрелы продолжались практически круглосуточно. Боевики применяли преимущественно гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, вечером - минометы", - сказал А.Мотузяник.

По его словам рассвете на позиции "Шахта Бутовка" больше часа работал снайпер боевиков.

"В Донецком же аэропорту боевики совершили один обстрел с применением гранатометов вблизи Песков, а на Светлодарск дуге в Луганском днем ​​боевики применяли вооружения на БМП, уввечери выпустили 9 мин калибра 82 мм и открывали огонь из стрелкового оружия", - добавил он.

На Горловском периметру, по словам А.Мотузяника, боевики обстреливали украинские позиции с легкого вооружения в Зайцево и Верхнеторецком, в Верхнеторецком после 20 часов открыли огонь из минометов.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, трое ранены.