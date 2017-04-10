На донецькому напрямку бойовики провели 9 обстрілів

“Світлодарська дуга — основні бойові дії розгорнулися під час заходу сонця. Протягом 1 години противник обстрілював наші позиції з БМП та мінометів. В районі Горлівки ворог двічі порушив режим тиші, здійснивши 1 довгий обстріл у Зайцевому та 1 короткий у Верхньоторецькому”, — повідомив А.Лисенко.

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Він зазначив, що в район Авдіївки бойові дії велися вранці та ввечері. “Саме у другій половині дня ворог почав потужний мінометний обстріл. При цьому було випущено майже 30 мін. Загалом бойові дії на цих рубежах велися з перервою 4 години. Також окупанти порушили режим тиші на сусідній позиції "Шахта Бутівка“”, — сказав він.

За його словами, у районі Донецького аеропорту, під час заходу сонця, бойовики здійснили 20-хвилинний снайперський обстріл у Пісках.

“Всього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 9 ворожих обстрілів”, — додав речник.