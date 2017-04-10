На донецком направлении боевики провели 9 обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В районе Горловки враг дважды нарушил режим тишины, осуществив 1 длинный обстрел в Зайцевом и 1 короткий в Верхнеторецком. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Светлодарская дуга - основные боевые действия развернулись во время заката. В течение часа противник обстреливал наши позиции с БМП и минометов. В районе Горловки враг дважды нарушил режим тишины, осуществив 1 длинный обстрел в Зайцево и 1 короткий в Верхнеторецком", - сообщил А.Лысенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики совершили восемь обстрелов на луганском направлении
Он отметил, что в районе Авдеевки боевые действия велись утром и вечером. "Именно во второй половине дня враг начал мощный минометный обстрел. При этом было выпущено почти 30 мин. В общем боевые действия на этих рубежах велись с перерывом в 4 часа. Также оккупанты нарушили режим тишины в соседней позиции "Шахта Бутовка"", - сказал он.
По его словам, в районе Донецкого аэропорта, на закате, боевики совершили 20-минутный снайперский обстрел в Песках.
"Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 9 вражеских обстрелов", - добавил пресс-секретарь.