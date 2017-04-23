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На Донецькій фільтрувальній станції відновлено електропостачання - ДСНС

На Донецькій фільтрувальній станції відновлено електропостачання - ДСНС

Київ • УНН

 • 11503 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Станом на 7.00 ранку 23 квітня централізоване електропостачання міста Авдіївка та Авдіївського коксохімічного заводу відсутнє. При цьому на Донецькій фільтрувальної станції електропостачання відновлене. Про це повідомляє офіційний сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

"Станом на 7 год. 23 квітня централізоване електропостачання відсутнє. На Донецькій фільтрувальній станції електропостачання відновлено, вода до населення подається у звичайному режимі. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від генераторів ДСНС (залучено 5 генераторів різної потужності). Вирішується питання щодо відновлення електропостачання. До аварійно-відновлювальних робіт від ДСНС залучено 10 чол. та 5 од. тех",- повідомляє сайт ДСНС.

Нагадаємо, за ДСНС 22 квітня сталося припинення електропостачання міста Авдіївка (близько 22 тис. мешканців), Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою. 

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