На Донецькій фільтрувальній станції відновлено електропостачання - ДСНС

"Станом на 7 год. 23 квітня централізоване електропостачання відсутнє. На Донецькій фільтрувальній станції електропостачання відновлено, вода до населення подається у звичайному режимі. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від генераторів ДСНС (залучено 5 генераторів різної потужності). Вирішується питання щодо відновлення електропостачання. До аварійно-відновлювальних робіт від ДСНС залучено 10 чол. та 5 од. тех",- повідомляє сайт ДСНС.

Нагадаємо, за ДСНС 22 квітня сталося припинення електропостачання міста Авдіївка (близько 22 тис. мешканців), Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою.