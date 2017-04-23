На Донецкой фильтровальной станции восстановлено электроснабжение - ГСЧС

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25910 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89770 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145898 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112698 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114069 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110992 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103141 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106657 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103266 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151094 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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На Донецкой фильтровальной станции восстановлено электроснабжение - ГСЧС

На Донецкой фильтровальной станции восстановлено электроснабжение - ГСЧС

Киев  •  УНН

 • 11494 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. По состоянию на 7.00 утра 23 апреля централизованное электроснабжение города Авдеевка и Авдеевского коксохимического завода отсутствует. При этом на Донецкой фильтровальной станции электроснабжение восстановлено. Об этом сообщает официальный сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

"По состоянию на 7 ч. 23 апреля централизованное электроснабжение отсутствует. На Донецкой фильтровальной станции электроснабжение восстановлено, вода к населению подается в обычном режиме. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ДСНС (привлечено 5 генераторов различной мощности). Решается вопрос о возобновлении электроснабжения. К аварийно-восстановительных работ от ДСНС привлечено 10 чел. и 5 ед. тех", - сообщает сайт ГСЧС.

Напомним, по ДСНС 22 апреля произошло прекращение электроснабжения города Авдеевка (около 22 тыс. Жителей), Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой.

Украинские Национальные Новости

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