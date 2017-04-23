На Донецкой фильтровальной станции восстановлено электроснабжение - ГСЧС

"По состоянию на 7 ч. 23 апреля централизованное электроснабжение отсутствует. На Донецкой фильтровальной станции электроснабжение восстановлено, вода к населению подается в обычном режиме. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ДСНС (привлечено 5 генераторов различной мощности). Решается вопрос о возобновлении электроснабжения. К аварийно-восстановительных работ от ДСНС привлечено 10 чел. и 5 ед. тех", - сообщает сайт ГСЧС.

Напомним, по ДСНС 22 апреля произошло прекращение электроснабжения города Авдеевка (около 22 тыс. Жителей), Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой.