На Донеччині затримали іноземця, підозрюваного у вбивстві 14-річної
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У Костянтинівці Донецької області поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 14-річної, яка зникла три тижні тому. Ним виявився громадянин Молдови, раніше судимий, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби поліції Донеччини.
Повідомляється, що 15 вересня до поліції звернулася жителька Костянтинівки із заявою про зникнення доньки. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) з відміткою “безвісті зникла”.
Поліцейські організували масштабні пошуки дитини. Упродовж тривалого часу працівники поліції, представники доданих сил та громадськості цілодобово прочісували місто. Крім того, відпрацьовувалися сусідні населені пункти та прилеглі до них території.
Поліція разом з жителями понад 20 днів шукали дівчинку. Під час слідчих та розшукових заходів оперативники встановили обставини зникнення дитини та вийшли на її вбивцю.
Так, у день зникнення дівчина доїхала на таксі до центра міста, де познайомилась зі своїм вбивцею. 39-річний чоловік пригостив її, заманив до водойми та наніс декілька ударів ножем у шию. Аби приховати сліди злочину, він заховав тіло дівчини в очереті у воді та прикрив гіллям, а ніж викинув у воду.
Поліція затримала зловмисника. Ним виявився громадянин Молдови, раніше судимий за розбійний напад. Речові докази вилучено. Тіло потерпілої спрямовано на експертизу. Поліція перевіряє факт зґвалтування дитини.
Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства, що карається позбавленням волі на строк до 15 років. Сьогодні суд обере йому запобіжний захід.
Як повідомляв УНН, на Волині 14-річний підліток зарізав жінку та поранив ще двох людей.