В Донецкой области задержали иностранца, подозреваемого в убийстве 14-летней
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В Константиновке Донецкой области полицейские задержали подозреваемого в убийстве 14-летней, которая исчезла три недели назад. Им оказался гражданин Молдовы, ранее судимый, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы полиции Донбасса.
Сообщается, что 15 сентября в полицию обратилась жительница Константиновки с заявлением об исчезновении дочери. По данному факту было открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) с отметкой "без вести пропала".
Полицейские организовали масштабные поиски ребенка. Долгое время работники полиции, представители приданных сил и общественности круглосуточно прочесывали город. Кроме того, отрабатывались соседние населенные пункты и прилегающие к ним территории.
Полиция вместе с жителями более 20 дней искали девочку. Во время следственных и розыскных мероприятий оперативники установили обстоятельства исчезновения ребенка и вышли на ее убийцу.
Так, в день исчезновения девушка доехала на такси до центра города, где познакомилась со своим убийцей. 39-летний мужчина угостил ее, заманил к водоему и нанес несколько ударов ножом в шею. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело девушки в камышах в воде и прикрыл ветками, а чем выбросил в воду.
Полиция задержала злоумышленника. Им оказался гражданин Молдовы, ранее судимый за разбойное нападение. Вещественные доказательства изъяты. Тело потерпевшей направлено на экспертизу. Полиция проверяет факт изнасилования ребенка.
Фигуранту сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства, наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Сегодня суд изберет ему меру пресечения.
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