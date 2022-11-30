На Донеччині залишається кілька десятків тисяч дітей з батьками – ОВА

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"Якщо брати по неповнолітнім дітям, то статистика є доволі плавучою. (...) Кілька десятків тисяч дітей з батьками залишаються на території Донеччини", – розповів Кириленко.

За його словами, діти, які проживають у сім'ях, або евакуювалися, або перебувають у глибині області.

"Тобто виїхали з лінії фронту. Як правило, по лінії фронту знаходяться люди похилого віку й ті, які відмовляються виїжджати за будь-яких умов", – додав голова ОВА.

Нагадаємо

У серпні уряд України наказав провести обов’язкову евакуацію населення з Донеччини.