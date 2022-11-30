В Донецкой области остается несколько десятков тысяч детей с родителями – ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. На территории Донецкой области остаются несколько десятков тысяч детей с родителями. Об этом на брифинге сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает УНН.
Детали
"Если брать по несовершеннолетним детям, то статистика достаточно плавучая. (...) Несколько десятков тысяч детей с родителями остаются на территории Донецкой области", – рассказал Кириленко.
По его словам, дети, которые проживают в семьях, либо эвакуировались, либо находятся в глубине области.
"То есть выехали с линии фронта. Как правило, по линии фронта находятся пожилые люди и те, которые отказываются выезжать при любых условиях", – добавил глава ОВА.
Напомним
В августе правительство Украины приказало провести обязательную эвакуацию населения из Донецкой области.