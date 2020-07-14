На Донеччині за добу виявили 6 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. В Донецькій області станом на вечір понеділка зафіксовано шість нових випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Всього в області зафіксовано 766 інфікованих. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає УНН.
“За понеділок 13 липня на Донеччині виявили шістьох хворих на коронавірусну хворобу”, — написав Кириленко.
Так, географія поширення захворювання наступна:
— 1 у Краматорську (жінка 56 років);
— 1 у Слов’янську (жінка 43 років);
— 4 членів однієї родини у Миколаївці (чоловіки 53 і 84 років та жінки 50 і 85 років).
“Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку — дотримуйтесь карантинних обмежень та протиепідемічних пересторог”, — додав очільник ОДА.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 54 133 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 398 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.