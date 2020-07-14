На Донеччині за добу виявили 6 нових випадків COVID-19

“За понеділок 13 липня на Донеччині виявили шістьох хворих на коронавірусну хворобу”, — написав Кириленко.

Так, географія поширення захворювання наступна:

— 1 у Краматорську (жінка 56 років);

— 1 у Слов’янську (жінка 43 років);

— 4 членів однієї родини у Миколаївці (чоловіки 53 і 84 років та жінки 50 і 85 років).

“Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку — дотримуйтесь карантинних обмежень та протиепідемічних пересторог”, — додав очільник ОДА.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 54 133 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 398 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.