В Донецкой области за сутки обнаружили 6 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В Донецкой области по состоянию на вечер понедельника зафиксировано шесть новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в области зафиксировано 766 инфицированных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
“За понедельник 13 июля на Донетчине обнаружили шестерых больных коронавирусной болезнью”, — написал Кириленко.
Так, география распространения заболевания следующая:
— 1 в Краматорске (женщина 56 лет);
— 1 в Славянске (женщина 43 лет);
— 4 членов одной семьи в Николаевке (мужчины 53 и 84 лет и женщины 50 и 85 лет).
“Не подвергайте себя и своих близких опасности — соблюдайте карантина и противоэпидемических предосторожностей”, — добавил глава ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 54133 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 1398 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.