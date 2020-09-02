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На Донеччині за добу виявили 17 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. У Донецькій області за вівторок, 1 вересня, коронавірус виявили у 17 мешканців регіону, у тому числі у двох медиків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає УНН.

На Донеччині за добу виявили 17 нових випадків COVID-19

“У перший день осені коронавірусну хворобу діагностували ще у 17 мешканців Донеччини, у тому числі у двох медпрацівників:
— 8 у Краматорську (чоловіки 39, 28, 36, 28 і 51 року, жінки 33, 36 і 27 років);
— 5 у Маріуполі (чоловік 74 років, жінки 45, 39, 48 і 47 років);
— по 1 у Костянтинівці (жінка 22 років), Дружківці (жінка 50 років), Нікольському (жінка 25 років) та Добропільському (жінка 47 років) районах”, — повідомив очільник ОДА.

Він зазначив, що кількість нових виявлених хворих щодня зростає. “Закликаю усіх до відповідальної поведінки. Дотримуйтеся карантинних обмежень та протиепідемічних рекомендацій МОЗ. Допоки вчені не винайдуть ліків від коронавірусної хвороби, тільки так можна вберегти від неї себе та близьких”, — написав він.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 123 303 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 605 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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