В Донецкой области за сутки обнаружили 17 новых случаев COVID-19

“В первый день осени коронавирусную болезнь диагностировали еще у 17 жителей Донецкой области, в том числе в двух медработников:

— 8 в Краматорске (мужчины 39, 28, 36, 28 и 51 года, женщины 33, 36 и 27 лет);

— 5 в Мариуполе (мужчина 74 лет, женщины 45, 39, 48 и 47 лет);

— по 1 в Константиновке (женщина 22 лет), Дружковке (женщина 50 лет), Никольском (женщина 25 лет) и Добропольском (женщина 47 лет) районах”, — сообщил глава ОГА.

Он отметил, что количество новых выявленных больных ежедневно растет. “Призываю всех к ответственному поведению. Придерживайтесь карантина и противоэпидемических рекомендаций Минздрава. Пока ученые не изобретут лекарства от коронавирусной болезни, только так можно уберечь от нее себя и близких”, — написал он.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 123303 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 2605 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.