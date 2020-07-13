На Донеччині за добу не виявили жодного випадку COVID-19

“Гарні новини: за неділю 12 липня в Донецькій області не виявлено жодного нового хворого на коронавірусну хворобу. Наразі 476 мешканців Донеччини продовжують лікування”, — написав очільник ОДА.

Він додав, що епідемію ще не подолано. “Закликаю всіх дотримуватися карантинних обмежень, аби уникнути нових спалахів захворювання”, — додав він.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 53 521 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 383 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.