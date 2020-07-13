На Донеччині за добу не виявили жодного випадку COVID-19

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19 березня, 18:42 • 103863 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 149158 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 123951 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 138113 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 141512 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 127342 перегляди

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19 березня, 06:32 • 179454 перегляди

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19 березня, 03:38 • 126016 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125576 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124390 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. У Донецькій області станом на вечір неділі не виявлено жодного нового лабораторно підтвердженого випадку захворювання на COVID-19, загалом — інфікованими вважаються 759 осіб з початку епідемії. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Донецької ОДА Павла Кириленка.

“Гарні новини: за неділю 12 липня в Донецькій області не виявлено жодного нового хворого на коронавірусну хворобу. Наразі 476 мешканців Донеччини продовжують лікування”, — написав очільник ОДА.

Він додав, що епідемію ще не подолано. “Закликаю всіх дотримуватися карантинних обмежень, аби уникнути нових спалахів захворювання”, — додав він.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 53 521 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 383 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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