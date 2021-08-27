На Донеччині юнаки жорстоко вбили та підпалили двох чоловіків: їм загрожує довічне ув’язнення

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У місті Торецьк, Донецька область, двоє юнаків, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння вбили свого знайомого, та чоловіка, який випадково став свідком інциденту, а після цього заховали тіла і згодом підпалили їх. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає УНН.

Цитата

“Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 серпня 2021 року 16 та 18-річні мешканці м. Торецька, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посварились на вулиці зі знайомим. Юнаки завдали 44-річним чоловіку декілька ударів руками і ногами по усьому тілу, а коли він знепритомнів, відтягли до зруйнованої будівлі, де закидали камінням. Свідком події став випадковий 52-річний перехожий. Аби чоловік їх не викрив, зловмисники жорстоко вбили його та також закидали камінням. Переконавшись, що обидві жертви мертві, хлопці заховали тіла під шифером та з місця злочину зникли”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що через два дні підозрювані повернулись на місце злочину та підпалили будинок, у якому сховали тіла жертв.

За клопотанням Бахмутської окружної прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави двом юнакам, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні умисного вбивства двох осіб за попередньою змовою групою осіб.

У прокуратурі наголосили, що максимальне покарання за вказаною статтею – довічне позбавлення волі.

Нагадаємо

Сьогодні у Львові на вулиці Василя Стуса стріляли у 64-річного працівника служби таксі.

Як встановили правоохоронці, таксист із сильною кровотечею забіг до одного із закладів громадського харчування і повідомив, що його поранено внаслідок вистрілу. Чоловіка доправили у лікарню, проте, незважаючи на зусилля медиків, він помер.

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