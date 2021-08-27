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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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В Донецкой области юноши жестоко убили и подожгли двух мужчин: им грозит пожизненное заключение

В Донецкой области юноши жестоко убили и подожгли двух мужчин: им грозит пожизненное заключение

Киев  •  УНН

 • 30024 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. В городе Торецк, Донецкая область, двое юношей, которые находясь в состоянии алкогольного опьянения убили своего знакомого, и мужчину, который случайно стал свидетелем инцидента, а затем спрятали тела и после подожгли их. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает УНН.

Цитата

"Досудебным расследованием установлено, что 21 августа 2021 года 16 и 18-летние жители Торецка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорились на улице со знакомым. Юноши нанесли 44-летнему мужчине несколько ударов руками и ногами по всему телу, а когда он потерял сознание, оттащили к разрушенному зданию, где забросали камнями. Свидетелем происшествия стал случайный 52-летний прохожий. Чтобы мужчина их не разоблачил, злоумышленники жестоко убили его и также забросали камнями. Убедившись, что обе жертвы мертвы, парни спрятали тела под шифером и с места преступления скрылись", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что через два дня подозреваемые вернулись на место преступления и подожгли дом, в котором спрятали тела жертв.

По ходатайству Бахмутской окружной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога двум юношам, которые обоснованно подозреваются в совершении умышленного убийства двух лиц по предварительному сговору группой лиц.

В прокуратуре отметили, что максимальное наказание по указанной статье - пожизненное лишение свободы.

Напомним

Сегодня во Львове на улице Василия Стуса стреляли в 64-летнего работника службы такси.

Как установили правоохранители, таксист с сильным кровотечением забежал в одно из заведений общественного питания и сообщил, что он ранен в результате выстрела. Мужчину доставили в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, он скончался.

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