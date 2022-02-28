На Донеччині вводиться спецрежим та змінюється час комендантської години
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. З 1 березня 2022 року змінюється час комендантської години, запровадженої на території Донецької області. Про це УНН пише з посиланням на Маріупольську міську раду в Telegram.
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Крім комендантської години, яка триватиме з 18:00 до 06:00, встановлюється ще й спеціальний режим світломаскування строком на 30 діб.
В цей час – з 18:00 до 06:00 не можна виходити з дому.
Пересуватися дозволяється лише в укриття і лише тоді, коли лунають сирени повітряної тривоги.
Окрім того міськрада попереджає, що шириться інформація про те, що нібито завтра буде евакуація жителів з околиць Курчатава, Волонтерівка. Влада міста запевняє, що то фейк.
"Не поширюйте невідомі повідомлення та не сійте паніку. Російський ворог хоче залякати. Його мета - посіяти хаос.
Довіряйте лише перевіреній інформації, фільтруйте підозрілі повідомлення та в жодному разі не допомагайте ворогу поширювати відверту брехню, яка може коштувати життю мирних. Ми сильні!", - йдеться в повідомленні.