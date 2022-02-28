В Донецкой области вводится спецрежим и меняется время комендантского часа
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. С 1 марта 2022 года меняется время комендантского часа, введенного на территории Донецкой области. Об этом УНН пишет со ссылкой на Мариупольский городской совет в Telegram.
Детали
Помимо комендантского часа, который продлится с 18:00 до 06:00, устанавливается еще и специальный режим светомаскировки сроком на 30 суток.
В это время - с 18:00 до 06:00 нельзя выходить из дома.
Передвигаться разрешается лишь в укрытие и лишь тогда, когда раздаются сирены воздушной тревоги.
Кроме того горсовет предупреждает, что распространяется информация о том, что якобы завтра будет эвакуация жителей из окрестностей Курчатава, Волонтеровка. Власти города уверяют, что это фейк.
"Не распространяйте неизвестные сообщения и не сейте панику. Российский враг хочет запугать. Его цель - посеять хаос.
Доверяйте только проверенной информации, фильтруйте подозрительные сообщения и ни в коем случае не помогайте врагу распространять откровенную ложь, которая может стоить жизни мирных. Мы сильны!", - говорится в сообщении.